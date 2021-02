Justine Mattera, l’abito corto in piscina toglie il fiato – FOTO

Justine Mattera ha pubblicato alcune foto sui social in cui rivela ai suoi tanti ammiratori la sua nostalgia profonda per un’attività che tanto ama

Bella e sensuale come sempre, anche se con un velo di tristezza, Justine Mattera ha regalato ai suoi tanti follower che la seguono ammirati su Instagram ben 2 foto. Negli scatti la showgirl americana si è lasciata ritrarre mentre si trova in una piscina, purtroppo vuota. Justine si mostra appoggiata alla parete della vasca mentre indossa un abito estremamente colorato che ha una lunghezza decisamente mini. Le gambe tornite sono avvolte da lunghi stivali di pelle dal tacco alto che le conferiscono un’immagine aggressiva capace di accendere i desideri più nascosti. Le foto pubblicate da Justine sono accompagnate da una didascalia nella quale la showgirl lamenta tutta la sua tristezza per le piscine chiuse a causa del Covid. Senza la possibilità di allenarsi infatti la Mattera confessa di sentirsi quasi un pesce fuor d’acqua.

Justine Mattera e le critiche per i suoi scatti hot

Justine Mattera è una splendida 50enne che mostra con orgoglio il suo invidiabile fisico sui social network. Questo l’ha condotta ad avere, oltre ad un pubblico di fan ammirati, anche diverse critiche provenienti soprattutto da donne. La showgirl recentemente nel corso di un’intervista alla radio si è dichiarata stupita per il clamore che le sue foto hanno suscitato in una fetta di follower. L’ex moglie del conduttore Paolo Limiti ha voluto precisare che la sua intenzione non è certamente quella di competere con delle ventenni, cosa di cui è stata accusata, ma semplicemente di mostrare in modo artistico il suo corpo.

La Mattera infatti, merito anche dell’intensa attività sportiva che segue, può vantare un fisico tonico che certamente ci si può permettere di lasciar ammirare. Justine, attraverso gli scatti pubblicati su Instagram, regala l’immagine di una donna consapevole della sua bellezza che vive benissimo la sua età.