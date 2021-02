Ambra Lombardo, sexy professoressa con la camicia aperta…da urlo! – FOTO

Ambra Lombardo grazie ad una foto pubblicata sui social accende le fantasie dei suoi ammiratori che sognano di tornare sui banchi di scuola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram Ambra Lombardo riesce decisamente a far volare la fantasia dei suoi tantissimi follower. Nello scatto infatti l’insegnante più sexy d’Italia incanta grazie al suo travolgente sorriso e alla grazia del generoso décolleté. Ambra si regala agli ammiratori mentre indossa una camicia bianca dal taglio tipicamente maschile che è maliziosamente sbottonata. Il suo pubblico può così restare incantato dalla profonda scollatura dalla quale si intravede l’affascinante lato A. Con questa foto la Lombardo ha voluto fare i suoi auguri a tutti i sigle che il 15 febbraio festeggiano San Faustino. Nella didascalia che accompagna lo scatto c’è una vera e propria ode che intende essere un sentito omaggio a tutti coloro che scelgono di avere un fidanzato/a a tutti i costi e sanno provare l’amore più autentico verso sé stessi.

Ambra Lombardo, l’insegnante che tutti desiderano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo oltre ad essere una modella e influencer conosciuta in tutta Italia è innanzitutto una preziosa insegnante di lettere e filosofia in un liceo di Milano. Laureata in Scienze dei Beni Culturali con specializzazione in Archeologia è sempre stata un’appassionata del mondo antico e dell’arte in generale. Nel 2004 è riuscita a classificarsi al secondo posto del concorso di bellezza Miss Italia senza mai smettere di sognare di vestire i panni dell’archeologa. Per seguire la sua strada nel mondo dello spettacolo e parallelamente per iniziare a lavorare nella scuola, dopo la conquista dell’argento da reginetta lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra ha inoltre partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso venendo però eliminata dopo poco. Durante la sua permanenza nella casa si avvicina molto a Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari, con cui inizierà una relazione terminata purtroppo l’estate scorsa.