Viktoria Odintcova esagerata in intimo: il tris che fa impazzire il web – FOTO

Viktoria Odintcova con l’ultimo post pubblicato sui social ha spinto definitivamente il suo pubblico verso una camicia di forza

Il popolo dei social questa volta, di fronte alle foto di Viktoria Odintcova ha davvero rischiato grosso. In pericolo sia la salute fisica che quella mentale messe a dura prova delle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram dalla bella modella russa. I follower l’hanno infatti potuta ammirare vestita soltanto da un intimo nero, composto da slip, reggiseno e reggicalze, impreziosito da provocanti trasparenze. La modella ha evidentemente deciso di puntare forte per questo post regalando ai fan estasiati ben 2 foto e un video in cui gioca con il reggicalze concedendosi a sensuali movimenti. Un vero colpo per i social che raramente possono vantare di ospitare tanta grazia. Con i tatuaggi posti in evidenza e i lunghi capelli neri che le incorniciano il volto perfetto dai decisi lineamenti da bellezza dell’est la Odintcova con questo regalo ha anticipato per i fan il prossimo Natale.

Viktoria Odintcova, la modella che incanta gli sportivi