Harry e Meghan annunciano il secondo figlio: l’omaggio a Lady Diana

Lady Diana, l’omaggio di Harry e Meghan Markle in occasione della seconda gravidanza. L’annuncio è arrivato il 14 febbraio, proprio il giorno in cui tanti anni fa, Diana annunciò di aspettare Harry

Correva l’anno 1984, l’Inghilterra festeggiava San Valentino quando apprese la notizia che Lady Diana avrebbe dato alla luce il suo secondo figlio. Partì tutto da un comunicato ufficiale il 13 febbraio e che diventò di dominio pubblico il giorno dopo: il bambino sarebbe nato poi solo sette mesi dopo, venendo poi battezzato con il nome di Henry Charles Albert David. Dopo 37 anni quel bambino è diventato un uomo e ha deciso di annunciare anche lui la nascita del suo secondo figlio in occasione della festa degli innamorati.

A touching tribute announcing for the Sussexes to announce their exciting news on #ValentinesDay❤️ It was exactly 37 years ago that Princess Diana shared with the world that she was pregnant with Prince Harry. pic.twitter.com/NQfUiw62Sc

