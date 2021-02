La Morali ha condiviso una foto in cui appare bellissima con un completo formato da shorts e top oro, le sue forme lasciano a bocca aperta

Elena Morali bellissima in un completo tutto oro, indossa un top che risalta il seno e degli shorts corti che mostrano lo stacco di coscia notevole. Nella didascalia scrive “Guarda cos’hai perso”. Un chiaro riferimento all’ex Luigi Favoloso che recentemente è stato beccato proprio dalla fidanzata, entrare in casa loro con un’altra bionda. La showgirl sconvolta lo aveva condiviso sui social.

Elena Morali vuole prendere una scimmietta da tenere a casa

Dopo la delusione d’amore con Favoloso, la Morali pensa di adottare una scimmietta. Afferma che non la terrebbe in gabbia ma la lascerebbe libera per casa. Poi mostra un tik tok di una ragazza che tiene una scimmietta come animale da compagnia ed è da quello che ha preso spunto la bella Morali. Nelle stories poi commenta il comportamento di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip. La Morali dice: “Che noia la Ruta pare una bambina che piange perché non le danno le caramelle”. La Ruta è stata eliminata di recente dal gioco e ha avuto una reazione esagerata e molto infantile effettivamente.

Si è sentita pugnalata alla spalle dai compagni però infondo è un gioco e quando si viene eliminati bisognerebbe comunque uscire a testa alta e accettarlo. Lei invece ha preso un fugone e non voleva nemmeno salutare i compagni con la quale ha trascorso mesi insieme. Poi sotto l’invito di Signorini che le ha detto che non poteva lasciare la casa così, allora ha ceduto e ha salutato tutti con abbracci e pianti. Da parte sua ci saremmo aspettati forse un comportamento diverso e più maturo anche per la sua età, ma forse davvero si è sentita ferita da alcune parole dette dai compagni.

Il fatto è che lì dentro è così fa parte del gioco e forse lei non era adatta al gioco. La Morali poi a fine stories invita i suoi follower ad andare a vedere le sue foto segrete e sexy nell’abbonamento che ha su un sito fatto apposta. Chissà che foto bollenti avrà preparato la bella showgirl.