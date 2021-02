È il caso di dirlo, è nata una nuova coppia all’interno della casa del GF Vip, quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. E il fidanzato di lei, Giuliano? Ha diffidato programma e concorrenti

In soli pochi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip è nata un’inaspettata coppia, quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Quest’ultimo nel corso delle settimane ha più volte rimarcato il suo interesse verso l’attrice siciliana che a sua volta non disdegnava le attenzioni. Ad attendere Rosalinda fuori dal reality c’era però Giuliano, il fidanzato alla quale è legata tra alti e bassi da dieci anni. Tuttavia qualcosa si è mosso negli ultimi giorni. La giovane ha preso finalmente coscienza dei suoi sentimenti e si è lasciata andare tra le braccia di Andrea.

Alfonso Signorini comunica la diffida, nella notte bacio tra Rosalinda e Andrea

Nel corso della puntata del lunedì sera sono andate in onda le immagini che vedevano i due giovani sempre più vicini con una Rosalinda decisa a seguire la propria felicità, che al momento non comprende Giuliano. Sebbene alcuni si aspettassero un intervento di quest’ultimo, Alfonso Signorini ha voluto comunicare all’attrice e al pubblico una notizia. Giuliano ha chiesto al programma e ai concorrenti -(ex) fidanzata compresa- di non parlare più in alcun modo di lui, mettendo persino in mezzo gli avvocati.

Dopo essere stata informata di questo Rosalinda non ha proferito parola, chiaramente scossa. Il suo dispiacere per la situazione è palpabile, tanto quanto la sua volontà di continuare a seguire il cuore e quello che le consiglia di fare. Al termine della puntata infatti non solo l’argomento Giuliano non è stato trattato, ma lei e Andrea si sono ritrovati più vicini che mai.

Nella notte i due si sono scambiati tenere effusioni a letto, fino a quando è scattato il tanto atteso bacio. Un risvolto senza dubbio inaspettato, giunto a ormai tredici giorni dalla fine del programma.