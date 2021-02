Salta tutto all’Isola dei Famosi, contratto già firmato ma non si parte

Grane all’Isola dei famosi: a meno di un mese dall’inizio del reality ci sono dei problemi con un concorrente che non può più partire

Saltano i programmi all’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 in partenza il prossimo 11 marzo su Canale 5. Il programma condotto da Ilary Blasi che torna in tv dopo una pausa di alcuni mesi, prenderà il testimone del Grande Fratello Vip che si è protratto con la durata storica di sei mesi.

Ancora però permangono delle incertezze sui concorrenti. In studio, invece, affianco alla moglie di Totti dovrebbero esserci Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tina Cipollari, invece, tra i nomi balzati alle cronache negli scorsi giorni ha fatto sapere che non lascerà affatto Maria De Filippi e Uomini e Donne.

E in tutte queste incertezze, secondo le indiscrezioni lanciate da Libero Quotidiano, pare che Ilary Blasi debba fare a meno di un grande nome che ormai era dato per certo e che per un inconveniente, si fa per dire, non può più partire. Si tratta di Amedeo Goria.

Isola dei Famosi, Amedeo Goria non può partire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amedeo Maria Goria (@amedeomariagoria)

Contratto già firmato e valige quasi pronte per Amedeo Goria che era tra i grandi nomi del cast dell’Isola dei Famosi ma qualcosa è andato storto. Il giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip eliminata a sorpresa nella scorsa puntata, secondo l’indiscrezione lanciata da Libero Quotidiano non avrebbe superato la visita medica e anche se il contratto era stato già firmato è saltato tutto.

Amaro in bocca dunque per Goria ma anche per la produzione che avrebbe giocato Gioria come uno dei grandi assi di questa edizione. Ma per partire i parametri fisici di ogni concorrente devono essere impeccabili, soprattutto in un momento delicato come questo. E così a meno di un mese dall’inizio del reality salata tutto e si deve correre ai ripari. Trovare un altro vip che possa sostituirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)

Pare che un nome in realtà ci sia già, un ex sportivo che negli ultimi tempi si è dedicato molto alla tv. Parliamo di Massimiliano Rosolino, ex campione olimpionico di nuoto che secondo TvBlog potrebbe essere tra i concorrenti. Il nuotatore aveva già partecipato a Pechino Express che tra l’altro aveva vinto insieme a Marco Maddaloni oltre che a Ballando con le stelle dove ha conosciuto la sua attuale compagna, Natalia Titova.

