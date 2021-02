Francesca Brambilla, sola e in costume è in forma strepitosa: “Mi manchi…” – FOTO

Francesca Brambilla fa un salto nel passato e nella sua amatissima Puglia. I fan si legano alla sua nostalgia e sensualità

Con un fisico all’altezza della situazione è arrivata a toccare il “cielo” con un dito. Così Francesca Brambilla ha fatto della sua carriera, una vera e propria opera d’arte, condita di spettacolo e sensualità.

In passato le è stato affidato il ruolo di “Bona Sorte” del quiz show di “Avanti Un Altro”, condotto da Paolo Bonolis. Poi a causa di una rivoluzione delle programmazioni Mediaset, per causa forza maggiore è stata costretta, insieme alla sua “ciurma”, ad abbandonare il “timone” la trasmissione.

Dopo svariate indecisioni del cast degli addetti, finalmente il fatidico show può iniziare ad allestire i primi leggii. Il 12 Marzo, “Avanti Un Altro” riaprirà i battenti al suo pubblico e nel corpo della conduzione ci sarà anche la Brambilla, prontissima e determinata a regalare un “colpo d’occhio” ai telespettatori da casa, non indifferente

Francesca Brambilla, nostalgia canaglia prima della nuova èra

Nonostante la fantastica notizia arrivata alle orecchie di Francesca Brambilla e del suo cast di presentazione, la “Bona Sorte” della Mediaset ha fatto trasparire un pò di nostalgia della sua amatissima Puglia.

Non è stato possibile raggiungere la meta desiderata, in questi giorni, a causa della pandemia ed ecco dunque vederla “sfogare” per il suo mancato obiettivo, tra le pagine del profilo Instagram. Francesca ha deciso di pubblicare una foto del passato, di quando “regnava” con la sua incontrastabile bellezza, nella sua amatissima “terra dello stivale”.

La Brambilla ha scelto un taglio estivo, di uno dei tantissimi momenti in cui si godeva la sua terra e di quando camminava per strada a trasportare la biancheria, con tacchi a spillo e in costume. Un barlume piuttosto accecante di sensualità, tipico delle modelle in passerella, che vantano di un fisico all’altezza della situazione.

Insomma, il desiderio di mettere di nuovo piede nei posti fantastici della Puglia è passato improvvisamente in secondo piano per i fan, letteralmente “sconvolti” da una bellezza pazzesca e perfetta da tutte le angolazioni