La Quattrociocche, prove di outfit ma il fondoschiena blocca: tutto troppo gonfio – VIDEO

Sara Quattrociocche fa sognare i fan, mentre fa prove di oufit alla moda. Il vesito entra a fatica, colpa del fondoschiena…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

L’atmosfera diventa tutto ad un tratto surreale. Poi anche la musica di sottofondo abbassa i toni e rallenta il suo percorso dal “passaggio” travolgente del “cambio vestiti” di una bollente, Sara Quattrociocche.

Dopo tutta una serie di foto e pose da “infarto”, la bellissima e slanciata Quattrociocche ha reso tutto più bello e “straziante” anche per il cuore dei più forti. La quarantena sta diventando sempre più incandescente per i follower, completamente spiazzati, ogni volta che Sara si esibisce, nel suo infinito percorso di sensualità.

La sexy influencer è arrivata a contare ben 524 mila seguaci, sul proprio profilo Instagram, non un caso, dopo le ultime performances che continuano a regalare il meglio di lei, sulla “falsa riga” degli scatti del passato

Sara Quattrociocche mostra il fondoschiena durante le prove in camerino: incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Stavolta la bella Sara Quattrociocche ha davvero superato se stessa, deliziando il “palato” del pubblico con una video-diretta Instagram, da far venire i brividi lungo la schiena o come preferite, la “pelle d’oca”.

I fan non sono riusciti a trattenersi di fronte ad una bellezza così devastante che non lascia proprio nulla al caso. Sara sta trascorrendo una quarantena, dentro le quattro mura che anche lei vi rimane sbalordita e contentissima di farvi felici.

Tutto intorno a sè rallenta, compresa il tono e le parole della musica di sottofondo, mentre lei è in procinto di indossare la gonna. Durante la “risalita”, il percorso si irrigidisce a causa del suo fondoschiena, troppo grande e rigonfio per la prova outfit.

Lo spettacolo non è mai troppo invece per gli occhi sbarrati dei fan, letteralmente impalliditi di fronte ad un fascino colossale. Insomma la nostra Sara non smette per un attimo di sorprendervi e neanche stavolta ha tradito le attese, traendo il meglio di sè e del suo repertorio infinito di sex appeal e seduzione più totale