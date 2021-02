Francesca Michielin oltre Sanremo: “Vi svelo il mio nuovo progetto”

Francesca Michielin annuncia alla stampa il suo nuovo progetto: avrà tutto inizio il 25 febbraio, una data tutt’altro che casuale.

Francesca Michielin si prepara a tornare sul palco dell’Ariston, che appena cinque anni fa le regalò un accesso diretto all’Eurovision Song Contest. Proprio mentre cominciano i preparativi per il Festival di Sanremo 2021, un’edizione decisamente sui generis che sembra già riservare molte sorprese, la cantautrice ammette tuttavia di star lavorando anche ad un altro progetto, che la porterà a dilettarsi in ambiti sempre nuovi.

Francesca Michielin: “Perché mi chiamano cantante e non cantautrice?”. Un podcast sui problemi di genere

Durante la conferenza stampa di presentazione del brano sanremese, alla quale anche noi di Yeslife eravamo presenti, Francesca Michielin ha rivelato di star proseguendo i suoi esami al Conservatorio (ne ha uno in programma proprio in questi giorni) e di star contemporaneamente lavorando ad un nuovo podcast tutto incentrato sul mondo femminile e i problemi di genere. Il podcast uscirà il 25 febbraio, il giorno del suo compleanno, e si interrogherà sulle attuali battaglie delle donne. La prima puntata del podcast avrà come ospite Matilda De Angelis e tratterà il tema della percezione del proprio corpo. Si parlerà inoltre di sessualizzazione della donna e di svalutazione della donna nel mondo del lavoro. “L’esordio di questo podcast – rivela Francesca – sarà proprio questo: perché se un uomo scrive le sue canzoni è un cantautore, ma se le scrive una donna è solo una cantante?”.

“Ho sentito l’esigenza di iniziare a parlare di alcuni temi – spiega ancora la cantautrice –Sento di avere una responsabilità verso il mio pubblico e mi piace condividere determinati pensieri con loro”.

