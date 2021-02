Ti sblocco un ricordo, spot Peugeot 206: il miglior “scultore in India” di sempre – VIDEO

Si tratta di uno degli spot più belli lanciati da una casa automobilistica, lo “scultore in India” sicuramente è ancora uno di quelli che meglio ricordiamo

Si tratta di uno degli spot ancora più cliccati su YouTube anche se ormai dal 2002, anno in cui fu lanciata la pubblicità della Peugeot 206, sono ormai passati 19 anni. Il brand automobilistico ha deciso di lanciare il suo ultimo modello in Italia lanciando un messaggio accattivante che potesse entusiasmare gli utenti in modo quasi ossessivo.

Si pensò allora all’idea del “devo averla assolutamente”, e chi mai vive in alcuni Paesi sottosviluppati dove non è possibile avere modelli di auto all’ultima moda, non vorrebbe un’auto come quella da loro lanciata sul mercato?

Il sogno di un’auto all’ultima moda è il sogno di tutti, per far colpo sugli amici e la ragazza, ma anche come status social elevato. E proprio per mostrare quanto vale, nello spot della Peugeot 206 ambientata in India, vediamo un ragazzo fantasticare sulla sua vettura dopo aver visto questo modello sulla pubblicità di un giornale.

Chiunque può avere una Peugeot 206: oggetto del desiderio anche in India

Ci vuole molto ingegno e perseveranza, come ci dimostra questo simpatico giovane indiano, che a suon di elefante seduto sul parabrezza, frontali addosso alle mura della città e saldatrice elettrica riesce a plasmare la sua auto ideale partendo da un vecchio modello in suo possesso, una vecchia Hindustan Ambassador.

Tra le risate divertite delle persone che gli sono attorno e che lo guardano come fosse un forsennato, riesce finalmente a creare la “sua” Peugeot 206 e a suon di musica vediamo poi passare il ragazzo che, muovere la testa mentre alla guida del mezzo attraversa il centro della città.

I creatori di questo spot Peugeot sono Giovanni Porro e Roberto Greco, mentre la musica è “Heaven Is A Place On Earth” di Raja Mushtaq, remixata per l’occasione come “Husan“, di Bhangra Knights.

