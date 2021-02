Elisabetta Gregoraci e il look candy da sportiva: l’outfit a metà tra il sexy e il confort

Perfetto per la passeggiata al parco, perfetto per gli allenamenti, perfetto per una giornata a casa. L’outfit candy di Elisabetta Gregoraci occupa una posizione a metà tra il sexy e il comodo.

Tra i pantaloni più comodi in assoluto, i leggings non smettono di essere tendenza di stagione. E questa volta mettono da parte il classico nero per lasciar spazio alle nuances in voga per la moda Primavera 2021: tonalità più accese, più fluo, più pastello, più candy.

E’ esattamente quello che ci ha dimostrato Elisabetta Gregoraci con uno degli ultimi post sul suo profilo ufficiale Instagram.

In fatto di sensualità, non si può discutere con l’ex moglie di Briatore. Dall’abito trasparente indossato al GF Vip, al nuovo look sportivo che sta facendo impazzire i suoi 1,7 milioni di followers, Elisabetta Gregoraci è icona di stile per la prossima stagione.

La showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae con più grinta che mai, in un outfit activewear che esplode in energia positiva. Vediamolo più da vicino…

L’outfit sportivo di Elisabetta Gregoraci: lo sfizio da togliersi per la Primavera 2021

Elisabetta Gregoraci in questo scatto sfoggia una combo top + leggings firmata Miss March Activewear. E’ un brand che presta molta attenzione all’ecosostenibilità dei materiali e all’inclusività delle linee.

I leggings sono a vita alta e molto aderenti: esaltano la silhouette. Il top è senza manica, con uno scollo ampio e ha come punto forte un intreccio sulla schiena.

Ma la vera caratteristica di questo completo è la tonalità rosa bubblegum: siamo in piena tendenza moda Primavera 2021.

Ecco un connubio perfetto tra un indumento confortevole che si carica di tutta la positività della nuova stagione: un outfit sportivo e candy come un’occasione di rinnovo e una sferzata di energia. Perchè non togliersi questo sfizio?

Immaginiamolo anche abbinato ad una T-shirt bianca e un blazer sulla stessa tonalità candy, ed ecco come risultato un look metropolitan che ci farà apprezzare ancora di più il nostro leggings rosa.