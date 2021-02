Francesco Facchinetti, la villa da sogno immersa nel verde – FOTO

L’ex dj e manager dei vip ha una vera e propria villa da sogno in Brianza, costruita mattone su mattone. Ecco le foto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wilma Faissol Facchinetti (@ladyfacchinetti)

Francesco Facchinetti alla soglia dei 40 anni può dire sentirsi pienamente realizzato in campo professionale. Dopo aver approcciato al mondo dello spettacolo come cantante con alcuni brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, primo tra tutti ‘La canzone del Capitano’, ha esordito sul palco dell’Ariston insieme a suo padre Roby (leader dei Pooh) per poi abbandonare definitivamente la carriera musicale.

Ha anche partecipato al reality show L’Isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, dove ha avuto una love story con Aida Yespica.

Si è dilettato anche come conduttore e ancora lo vediamo in diverse trasmissioni televisive, attualmente è uno dei giudici de ‘Il cantante mascherato‘, condotto da Milly Carlucci. Tuttavia oggi è un manager dei vip e talent scout, inoltre possiede diverse imprese: ha quote in 20 società sparse per il mondo e un patrimonio stimato di 50 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wilma Faissol Facchinetti (@ladyfacchinetti)

LEGGI ANCHE —> Alessandra Amoroso: scoperta la casa da sogno ed immersa nella natura – FOTO

La villa da sogno della famiglia Facchinetti