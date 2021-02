Miriana Trevisan grazie all’ultima foto pubblicata sui social è riuscita a lasciare a bocca aperta i suoi fan lasciandoli incantati di fronte a tanto fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Ci sono personaggi che non hanno bisogno di mostrare troppo del proprio corpo per lasciare senza fiato il pubblico. A volte bastano infatti pochi dettagli che mostrati in una foto riescono a lasciare incantati i fortunati che possono ammirarlo. Miriana Trevisan è certamente uno dei volti noti dello spettacolo che riescono senza troppi sforzi in quest’impresa. Nell’ultimo scatto condiviso dalla showgirl sul suo profilo Instagram infatti viene mostrato semplicemente un primo piano del suo viso. Lo sguardo immortalato dal fotografo è intenso e sembra voler contenere i segreti più grandi che l’uomo può aspirare. Le incantevoli labbra sono messe in risalto da un rossetto rosso che permette un contrasto perfetto con il candore della pelle. La foto è ripresa dall’alto e Miriana ha le mani incrociate sul seno quasi a voler pudicamente nascondere il décolleté.

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta non nasconde il suo fiore…un sogno! – FOTO

La carriera di Miriana Trevisan