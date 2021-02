Shaila Gatta, il costume fa impazzire tutti i follower. Tripudio di like e commenti – FOTO

Shaila Gatta, la visione in costume è qualcosa di spettacolare. Tripudio di like e commenti per la bellissima velina.

Bellissima come sempre Shaila Gatta, ma questa foto è stata sin da subito un tripudio di like e commenti. Il motivo balza subito agli occhi, il costume della velina è qualcosa di incredibile, cucito poi su di lei valorizza ancora di più il fisico marmoreo. Il costume ha le forme di un tankini, in quanto il pezzo di sopra non è semplicemente un reggiseno ma è un top. Tessuto nero, per poi essere un’esplosione di rosso impreziosito da paillettes dorate. Lo stesso motivo si ripropone nello slip di Shaila a vita alta che ne esalta la figura. Con i capelli raccolti in una coda e lo sguardo rivolto verso l’obiettivo – non è un selfie stavolta – Shaila dà l’appuntamento a stasera per una nuova puntata del tg satirico campione di ascolti. Cuori, emoji d’amore e tanti apprezzamenti, così la velina viene omaggiata dai followers.

Shaila Gatta, il segreto della sua rubrica di successo

Shaila Gatta nella giornata di ieri ha lanciato una nuova rubrica dedicata all’empatia. Spiegazione del termine ed approccio pratico, che ha riscosso subito un notevole successo. Merito della sua simpatia, della sua semplicità e nel modo di porsi. La stessa ha poi messo tra le storie del social il libro che le ha permesso di formarsi e di prepararsi per l‘angolo delle curiosità taggando altresì la Psicologa autrice dello stesso.

Il web ha accolto positivamente questo nuovo intervento della ballerina, adesso anche divulgatrice.

