Caterina Balivo fa impazzire i followers con una serie di scatti esagerati in cui indossa un vestitino meraviglioso e calze sexy.

Caterina Balivo è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani. La nativa di Napoli, dopo essersi classificata al terzo posto a ‘Miss Italia 1999’, iniziò la sua carriera in televisione diventando valletta per il noto programma “Scommettiamo che…”. La classe 1980 partecipò anche ad alcune pellicole ma il successo arrivò con ‘Festa italiana’: la campana esordì nel varietà come conduttrice unica. Nel corso degli anni è stata il volto di trasmissioni come ‘Detto Fatto’ e ‘Vieni da me’.

Caterina è seguitissima sui social network: la 40enne vanta ben 1,4 milioni di followers su Instagram. L’ex modella ama far impazzire i suoi seguaci condividendo scatti in cui sfodera tutta la sua avvenenza e la sua femminilità. La Balivo, anche oggi, è riuscita a lasciare a bocca aperta la sua platea di fan.

Caterina Balivo, serie di foto spettacolari: vestitino sexy, calze e tacchi

Caterina, poco fa, ha lasciato i followers a bocca aperta condividendo una serie di scatti stupefacenti. La 40enne indossa un vestitino estremamente corto e piccante, con calze bollenti e tacchi vertiginosi. La sensualità della napoletana non è quantificabile, così come la bellezza del suo viso e la luminosità del suo sorriso.

Stando a quanto scritto nella didascalia, la Balivo è decisamente pronta per la semifinale de ‘Il cantante mascherato’. Il post di oggi, in ogni modo, non è passato inosservato e ha già raccolto 9000 cuoricini e più di 250 commenti in meno di mezz’ora.

La classe 1980, qualche giorno fa, sfoderò tutta la sua sensualità con una foto in cui era distesa sul divano e aveva le gambe totalmente scoperte.