Giorgia Crivello mette in imbarazzo i fan mostrando la sua gattina – FOTO

Giorgia Crivello ha pubblicato sui social delle foto con la quale ha messo i suoi fan davanti all’imbarazzo della scelta

“Meglio la prima foto o la seconda?” è questo il difficile interrogativo che Giorgia Crivello ha posto ai suoi follower di Instagram pubblicando ben due scatti. Nella prima immagine apparsa davanti agli occhi dei fan c’è la Crivello in una sensuale posa. Vestita, o meglio svestita, soltanto con un sexy intimo nero l’influencer ha scattato un selfie dove mostra allo specchio tutta la sua bellezza. Il completino che indossa riesce a mettere in risalto la generosità delle sue forme con un décolleté capace di togliere letteralmente il fiato. Lo sguardo rivolto verso lo smartphone e le labbra carnose completano un’immagine perfetta dell’eros. Nella seconda foto invece l’influencer mostra la sua dolcissima gattina dal pelo marroncino e bianco che sembra aver deciso di mettersi in posa accomodandosi su un mobiletto. Per i fan davvero una bella scelta anche se forse la risposta al suo quesito è quasi scontata.

