Alessandra Amoroso la foto al backstage, lei bellissima con l’amica speciale. La cantante ha pubblicato uno scatto insieme ad Emma Marrone

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Ha esordito durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, dove trionfò con grandissima sorpresa del pubblico che pensava di veder vincere Valerio Scanu che era sicuramente il favorito di quella edizione. Alessandra negli anni ha conquistato un pubblico sempre più vasto che la segue da quasi dodici anni e che non l’ha mai mollata in tutti questi anni.

Alessandra Amoroso uno schianto nell’ultimo scatto su Instagram con Emma Marrone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra ad oggi è una donna felice, un’artista realizzata e ha stretto un’amicizia importante con Emma Marrone, che ha trionfato nell’edizione successiva alla sua. Alessandra in quella edizione svolgeva il ruolo di giudice e ha visto Emma arrivare nel programma, venire presa nella scuola e poi trionfare proprio come lei aveva vinto un anno prima. Emma e Alessandra sono rimaste grandi amiche negli anni e quest’anno hanno realizzato un sogno insieme: hanno fatto un duetto che sta scalando tutte le classifiche più importanti.

In occasione di questo periodo così bello per le due donne, Alessandra ha pubblicato uno scatto dove lei ed Emma sono insieme: record di likes per due delle donne più amate del mondo del web.

