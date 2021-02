Shaila Gatta, la posa della velina con la gonna mini ti manda in tilt – FOTO

Shaila Gatta, la posa della velina con la gonna mini ti manda in tilt. Quello che ha pubblicato la ragazza sul suo profilo ha fatto impazzire tutti

Shaila Gatta è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Continua a stupire i suoi fans con la sua bellezza mozzafiato che evince da ogni scatto che pubblica su Instagram, il suo fisico scolpito lascia sempre tutti senza parole. Nell’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia di likes e commenti super meritati per una delle bellezze più incredibili dei nostri giorni.

Shaila Gatta uno schianto nell’ultimo scatto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila è una grande appassionata di fitness, infatti mesi fa sul suo profilo ha lanciato la #Shailabodychallenge, una sfida per perfezionare il proprio corpo e mettere su sempre più muscoli. Tra l’altro ha sempre avuto una passione sfrenata per il calcio: classe 1996, sono anni che lavora in televisione. Fu notata durante i cast di Amici, il famoso talent che va in onda sulle reti Mediaset. Quando entrò nella scuola di Maria De Filippi riuscì subito a lasciare il segno.

L’esperienza di Amici si è rivelata per lei un trampolino di lancio, infatti da qui è stata presa a Ciao Darwin. Successivamente, nel 2017 è stata scelta come velina da Antonio Ricci per Striscia la Notizia.

