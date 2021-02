Quattrociocche sexy pantera dal passo tentatore…sweet dreams – VIDEO

Sara Quattrociocche ha regalato ai suoi fan dei social un video in cui passeggia sensualmente verso dolci sogni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Passo da pantera e outfit da urlo permettono a Sara Quattociocche di infiammare gli animi dei suoi tantissimi follower incantati dalla sensualità del video pubblicato su Instagram. La modella si mostra infatti con un completino davvero hot che copre in pratica soltanto il décolleté. Appena sotto al seno partono una sorta di bretelline che vanno poi a comporre uno slip sgambatissimo lasciando scoperto non solo la sensualità del suo ombelico ma anche la bellezza delle gambe. In questo video Sara fa pochi passi fissando intensamente l’obiettivo con uno stile felino capace di accendere le fantasie più nascoste. I lunghi capelli ricci che le ricadono sulle spalle e che la modella muove sensualmente completano un’immagine che è la perfetta rappresentazione dell’eros. Ad accompagnarla la famosa canzone “Sweet dreams” degli Eurythmics anche se i sogni dei follower più che dolci saranno certamente piccanti.

Le tentazioni di Sara Quattrociocche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Sara Quattrociocche è ormai famosa nel mondo dei social grazie alla sua capacità di pubblicare, specialmente su Instagram, immagini che riescono a lasciare il segno. In ogni scatto pubblicato infatti l’influencer, puntando su fascino ed eleganza, riesce puntualmente a colpire dritto al cuore i tantissimi follower che crescono di giorno in giorno. Il suo fisico statuario immancabilmente lascia il pubblico senza fiato grazie alla sinuosità delle sue forme mediterranee. Occhi profondi e lunghi capelli ricci completano un’immagine da sempre carica di fascino ed eros con la quale Sara ha la capacità di penetrare nelle fantasie dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Ad ogni scatto o video pubblicato infatti i cuoricini e i commenti innamorati non possono che moltiplicarsi per la gioia non soltanto di Sara ma anche delle case di moda che hanno scelto il suo volto per portare avanti le proprie pubblicità di successo.