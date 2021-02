Annalisa lancia il suo nuovo album…”Nuda” – FOTO

La cantante Annalisa promuove il suo nuovo album “Nuda” pubblicando sui social uno scatto in cui non delude le aspettative del titolo

“Nuda” è il titolo del nuovo album in uscita il 12 marzo della cantante Annalisa e l’artista regala sul suo profilo Instagram l’immagine della copertina. La foto scelta per finire sull’album rispetta pienamente il titolo che gli è stato dato infatti Annalisa si mostra completamente nuda. Nello scatto è accovacciata senza veli così come mamma l’ha fatta ed indossa soltanto dei sensuali sandali rossi dal tacco alto. A coprire la cantante soltanto quello che sembra essere un piccolo quadro che raffigura una luce che squarcia un cielo grigio. La foto pubblicata dall’artista ha immediatamente fatto il pieno di cuoricini e commenti entusiasti da parte dei tantissimi follower abbagliati dalla sua bellezza e ansiosi di ascoltare il suo prossimo lavoro. Nella didascalia Annalisa ironizza proprio sul titolo dell’album specificando proprio che chiamandosi “Nuda” la sua immagine in copertina non poteva certamente essere vestita.

Annalisa e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021

Annalisa farà parte dei prossimi partecipanti all’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Per la cantante ligure si tratta di un emozionante ritorno dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston nel 2015 con “Splende“. Riguardo alla prossima partecipazione in una recente intervista Annalisa ha raccontato di un simpatico, quanto pericoloso, avvenimento che le è capitato. A quanto ha ricordato infatti la cantante si trovava alla guida della sua auto quando è stata contattata da Amadeus per darle la notizia della sua presenza alla kermesse. “Ero così emozionata – ha dichiarato la cantautrice – che non ho capito più nulla e sono andata a sbattere contro la sbarra del telepass“.

Annalisa presenterà al Festival il brano “Dieci” che, come lei stessa ha spiegato, è una vera e propria dichiarazione d’amore alla musica che condivide con il pubblico appunto da dieci anni.

