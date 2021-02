Francesca Chillemi, shooting fotografico per l’ex Miss: è pura meraviglia – FOTO

Francesca Chillemi svela alcuni frammenti dello shooting fotografico che l’ha vista coinvolta, condividendo alcuni momenti insieme ai fans.

Bellezza 100% mediterranea, eleganza e tanta ironia…sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono Francesca Chillemi, Miss Italia 2003. Tanti anni sono passati e tanta gavetta per la bellissima messinese che vanta un curriculum importante. Per ultimo, il ruolo di Azzurra nel cast della fortunata serie firmata Rai Uno Che Dio ci aiuti; animo stravagante e tanta spontaneità, hanno reso il suo personaggio amatissimo dal pubblico divenendo un capo saldo della fiction. Ma Francesca è anche bellezza, tantissima…e sono numerose le collaborazioni a cui la stessa prende parte, come l’ultimo post pubblicato una manciata di minuti fa. Pantalone lucido taglio elegante ma comodo color champagne a cui ha abbinato un maglioncino tortora. Trionfo di like ed emoji d’amore…non manca qualche nostalgico siculo: “Chista si chiama meravigghia” ❤️.

