Durante le proteste contro il golpe, un colpo di arma da fuoco la accasciò a terra: Mya è la prima vittima della repressione.

È morta Mya Thwate Thwate Khaing, la 20enne uccisa con un colpo d’arma da fuoco alla testa lo scorso 9 febbraio, nel corso di una manifestazione contro il colpo di Stato da parte dell’esercito a Naypyidaw, in Birmania. Stando a quanto riferiscono i media locali, si tratta della prima vittima delle rigide attività di repressione da parte delle forze armate del Myanmar. La giovane è stata trasferita d’urgenza in ospedale, ma non ce l’ha fatta. A dare la notizia del decesso è stato il medico della struttura: Mya è morta ieri mattina poco dopo lo stacco definitivo delle macchine di supporto vitale, sotto il consenso dei suoi familiari.

Mya Thwate Thwate Khaing had done nothing to deserve to be killed at age 20 other than believe in democracy for Myanmar. The police shot her at a protest. Doctors say it was a live bullet. Will they get away with it like so many other military atrocities? https://t.co/d8L4WsJFqc pic.twitter.com/7OuBbbNgfj

— Kenneth Roth (@KenRoth) February 19, 2021