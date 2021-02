Amelia Fiore, lato B in evidenza, in un paesaggio da cartolina: superlativa – FOTO

Amelia Fiore brucia sul tempo la concorrenza e propone un primo piano hot in tenuta da mare. Lato B da standing ovation, a mare aperto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Non si finisce mai di sognare e dove abitano i sogni più belli, il luogo della perdizione si chiama Polignano a Mare. Non solo per le caratteristiche turistiche del luogo, bensì per una sua concittadina che sin dal primo giorno scalda il cuore dei follower.

Chi se non Amelia Fiore poteva rappresentare una “nota” degna del suo nome in un paesaggio da cartolina di una delle realtà marittime più visitate e perdifiato della Puglia. Non poteva mancare l’inno alla lode verso un mare così azzurro e pulito, complice la scarsa frequenza dei turisti, causa pandemia.

A “dirigere” la scena però, in questo “mare di guai”, ci pensa lei, un tuttuno con “Madre Natura” e con quelle superbe peculiarità fisiche che lasciano poco spazio alle parole

LEGGI ANCHE —–> Jessica Franceschetti, costume troppo slim non regge l’onda d’urto – FOTO

Amelia Fiore, un’onda frastagliata in mare forza “0”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

LEGGI ANCHE —–> Laura D’Amore, il selfie hot: gambe e dècollète da paura – FOTO

Sin dal principio dell’iscrizione presso i social network, la splendida Amelia Fiore ha sempre dato nell’occhio dei propri fan, con primi piani d’autore. Manca il “pittore” di fiducia, ma di questo passo, anche noi siamo certi che non tarderà ad arrivare.

Come nella vita, così nell’amore, Amelia ancora non si è pronunciata, ma preferisce far parlare “Madre Natura” al suo posto. Il giorno dell’amore più bello da assaporare arriva proprio oggi per lei, che domina incontrastata in un paesaggio marittimo pugliese come quello della sua emozionante città di Polignano a Mare.

In occasione di una standing ovation in procinto di verificarsi tra lo stupore degli ammiratori, Amelia rivolge alle telecamere, un lato B da 110 e lode. Il costumino a perizoma si nasconde d’improvviso, mettendo in risalto un panorama ad “onda frastagliata”, che “vince” la forza “0” del mare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Così Amelia è arrivata dritta ai problemi di cuore dei suoi seguaci e li ha “spazzati” via con un unico scatto travolgente e sensuale che lascia tutti a bocca aperta

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 18 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.