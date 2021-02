Paolo Bonolis, la frase sull’omosessualità lascia tutti di stucco

Ospite di “Lui è peggio di me”, programma di Rai 3, Paolo Bonolis ha sconvolto tutti con una frase in merito all’omosessualità: “E’ una cosa naturale”

La trasmissione “Lui è peggio di me“, condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello, ha ospitato proprio ieri sera l’amato showman Paolo Bonolis. Intervistato dai due presentatori, il padrone di casa di “Avanti un altro” ha espresso il proprio punto di vista in merito a svariate questioni, tra cui quella dell’omosessualità. Bonolis, dopo essere entrato nell’argomento, ha manifestato il proprio sgomento verso alcune domande che, puntualmente, gli vengono rivolte. “Mi chiedono ‘che giudizio dai dell’omosessualità?‘ E io mi chiedo che domanda è…“: così ha esordito il presentatore.

Paolo Bonolis e la frase sull’omosessualità: “E’ una cosa naturale”

Paolo, interloquendo con Giallini e Panariello, non si capacitava del perché, nel 2021, ci si debba ancora porre domande di questo tipo. Il conduttore, totalmente aperto sulla questione, non ha risparmiato un pensiero schietto e diretto in merito al tema tanto dibattuto. “E’ una cosa naturale – ha affermato Bonolis – Perché dovrei avere un giudizio?“.

L’ospite, sollecitato dai conduttori, si è anche detto favorevole all’adozione da parte di coppie omosessuali. Per Bonolis, infatti, la volontà di dare amore è il fondamento di qualsiasi richiesta di adozione. Che ad avanzarla siano due donne, due uomini, o un uomo ed una donna, per Paolo, non fa alcuna differenza. Il padrone di casa di “Avanti un altro”, che parla sempre con estrema franchezza, si è lasciato andare ad una constatazione alquanto pungente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

“Perché l’amore non può provenire da due uomini o da due donne, e invece può essere dato da sette suore?“, ha detto il presentatore, incontrando il favore del pubblico. Di certo, Bonolis non sembra mai avere problemi nel dire apertamente ciò che pensa, ed i fan lo apprezzano proprio per questo.