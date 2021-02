Uomini e Donne, Sophie fa la sua scelta: colpo di scena in studio. La giovanissima tronista ha deciso di lasciare il programma insieme a Matteo Ranieri

Sophie è una delle troniste più amate di questa edizione di Uomini e Donne. Giovanissima, all’inizio ha attirato l’indifferenza del pubblico ma pian piano ha imparato a farsi voler bene. Nel corso del suo viaggio nel programma ha conosciuto due persone: Matteo, molto diverso dai suoi ex fidanzati e Giorgio, molto simile a qualcosa che aveva già avuto e a cui era abituata. Dopo mesi ha deciso di fare la sua scelta.

Uomini e Donne, Sophie sceglie Matteo Ranieri

Ha chiamato in studio prima Giorgio, lo ha ringraziato per i bellissimi momenti che hanno passato insieme e che hanno fatto crescere entrambi. I due avevano trascorso un’ultima giornata bellissima prima di lasciarsi e, nonostante questo, non è stata lui la sua scelta. Dopo Giorgio ha chiamato Matteo, ed è proprio a lui che ha comunicato la cosa che mai si sarebbe aspettato in tutte queste settimane di incertezze: alla fine ha scelto proprio lui.

Matteo ha detto di sì e i due si sono abbracciati forte, seppure con la mascherina. Hanno lasciato lo studio insieme, felici e innamorati.

