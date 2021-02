Un Posto al Sole anticipazioni 19 febbraio: Franco indaga su Nunzio. Il ragazzo è tornato a Napoli dopo anni e questo ha creato dei sospetti nella famiglia Boschi – Poggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Emil viene arrestato dopo che è stato “denunciato” da Silvia con l’intervista via radio che ha fatto grazie a Chiara. Thea implora Niko di non abbandonare suo fratello, dopo averlo protetto e aver dato una testimonianza finta per provare a salvarlo. Questo non è servito perché, nonostante quello che ha detto su di lui, Emil è stato comunque trovato dalla polizia e poi arrestato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Bianca mette sotto pressione nonno Renato con la raccolta differenziata. La figlia di Angela e Franco, infatti, ha deciso di cercare di aiutare il mondo e sta cercando di educare la sua famiglia e anche il palazzo. Ha anche incluso Raffaele in questa sua missione per riuscire a cambiare le cose in tutti gli appartamenti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Intanto Franco cerca di aprire un varco e di parlare con Nunzio, che è ritornato a Napoli in maniera molto sospetta dopo anni. Riuscirà a creare un dialogo con lui?

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 18 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.