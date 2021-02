Martina Colombari in accappatoio: qualcosa va storto e si apre proprio lì

Martina Colombari posta su Instagram uno scatto in cui indossa un accappatoio che si apre mostrando un dettaglio della bellissima showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

45 anni e non sentirli. La bellissima Martina Colombari ha un fascino senza tempo. Ogni giorno condivide sulla sua seguitissima pagina Instagram scatti in cui mostra tutta la sua bellezza. La showgirl questa mattina ha postato una fotografia per dare il buongiorno ai fan.

Alle spalle un bellissimo paesaggio di mare, Martina indossa un accappatoio. Il capo si apre lasciando intravedere la spalla e il décolleté. Subito è tripudio di like da parte del milione di follower che la seguono. “Sei un raggio di sole”, il commento di alcuni fan. Anche nelle storie di Instagram condivide il panorama mostrandosi baciata dal sole.

LEGGI ANCHE > Martina Colombari irresistibile in accappatoio, radiosa come non mai – FOTO

Martina Colombari: bellezza intramontabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

LEGGI ANCHE > Martina Colombari, ricordate il suo ex? Come lo definisce adesso. E Billy che dice?

In ogni foto postata sui social l’attrice è sempre curata ma spesso si mostra anche in versione naturale. In una recente intervista a Io donna ha raccontato come apprezzi la moda loungewear, grande protagonista in questi mesi di lockdown.

“Ho indossato i tacchi l’ultima volta la scorsa estate. Ormai porto le Birkenstock con il pelo”, il commento dell’attrice. L’ex Miss Italia racconta poi di avere tute di ogni tipo e di provare rilassamento indossando questa tipologia di capo. Nonostante il look più comodo la Colombari non rinuncia alla femminilità. Trucco leggero e cura del corpo non possono mancare nella sua routine. La Colombari è sportiva. Si allena con costanza assicurandosi un fisico mozzafiato. A cambiare però sono le abitudini di acquisto dell’attrice che racconta di non aver fatto più shopping se non online e solo in merito a oggetti per la casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Eletta a 16 anni Miss Italia, classe 1975, Martina è conosciuta per la sua carriera da modella, attrice e showgirl. Dal 2004 è sposata con Billy Costacurta. La coppia ha dato alla luce lo stesso anno il figlio Achille.