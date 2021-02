Peccati di gola addio, con questo piccolo trucco puoi bloccare la fame

Evitare il senso di fame fuori dai pasti principali è possibile e basta davvero poco: ecco alcuni trucchi.

Capita tutti i giorni di concedersi dei peccati di gola o comunque di avere fame pur essendo lontano dai pasti. Soprattutto in un periodo emergenziale come questo in cui la poca attività fisica e in generale il poter uscire di meno rende tutti più nervosi. Questo fenomeno favorisce purtroppo la cosiddetta fame nervosa e che porta chiunque a mangiare quasi frequentemente. Tuttavia, dato che questo modo di fare risulta dannoso non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente in quanto si viene subito divorati dal senso di colpa, è bene prestare attenzione e affidarsi ad un trucchetto che potrebbe aiutare a disciplinare questa cattiva abitudine.

Peccati di gola, cosa fare per evitare che siano frequenti

Al di là del fatto che sicuramente un regime alimentare sano aiuta a non avere fame. Ovviamente il segreto sta nel non fare delle rinunce drastiche ma appagare il cervello, magari optando per delle alternative più sane ma senza precludere il piacere del mangiare bene. Soprattutto mai rinunciare agli spuntini, utili per contrastare l’attacco di fame nervosa. Tuttavia, se si vuole monitorare quello che si mangia, vi è un trucco da provare: lavarsi i denti. Può sembrare banale ma quante volte si pronuncia la frase no, no, ho già lavato i denti? Il sapore di menta in bocca, la sensazione di freschezza spesso ha la meglio. Così facendo sembra proprio che il cervello viene ingannato da questa azione compiuta solo dopo aver concluso il pasto e quindi in una condizione di sazietà.

Non resta che provare e capire quanto possa aiutare questo piccolo trucchetto.