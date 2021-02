Anna Tatangelo versione “Scarface”: la FOTO che ti manda fuori di testa

Anna Tatangelo ha deliziato i suoi tantissimi fan che la seguono sui social mostrandosi in un’insolita versione stile “Scarface”

Bella e sempre di più ammirata Anna Tatangelo continua a confermarsi regina dei social grazie ad uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. La sexy cantante di Sora si è mostrata nelle sue stories con una t-shirt bianca in cui è stampata l’iconica immagine di Al Pacino in Scarface. Le grandi cuffie che indossa danno l’impressione che stia ascoltando come al solito della buona musica mentre si concede ai suoi follower. Un modo per augurare ai tanti che la amano un buongiorno accompagnata dall’immagine di uno dei film che hanno fatto la storia del cinema. Il trucco di Anna è come sempre perfetto e nei pochi fotogrammi regalati attraverso una delle sue stories nonostante sia in un’atmosfera molto easy la sua bellezza non può passare inosservata.

Anna Tatangelo e la sua partecipazione a Il cantante mascherato

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla partecipazione di Anna Tatangelo al noto programma Rai “Il cantante mascherato“. Sono infatti ormai giorni che il pubblico è convinto che sotto il costume della farfalla ci sia proprio la bella ex moglie di Gigi D’Alessio. A svelare il mistero è intervenuta la stessa Anna che ha usato proprio i social con una stories di Instagram. La Tatangelo ha infatti smentito categoricamente che l’artista nascosto dalla maschera sia proprio lei. Una voce che continua da giorni ad imperversare e che a quanto pare ha quasi esasperato la cantante. Sono infatti migliaia le persone che proprio attraverso il famoso social network le hanno posto la fatidica domanda: “Sei tu il cantante mascherato?“.

A rispondere è arrivata l’immagine di un cartone animato che, al limite dello stress, si porta le mani al volto. Anche in questo caso Anna ha quindi trovato un modo simpatico per ritrovare un po’ di serenità.