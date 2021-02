Ciro Immobile fa 31 anni: gli auguri della moglie Jessica sciolgono i social

Jessica Melena posta su Instagram dolci scatti al fianco del suo compagno Ciro Immobile dedicandoli una tenera dedica di auguri di compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Il calciatore Ciro Immobile spegne oggi 31 candeline. Tra gli auguri non mancano quelli della moglie Jessica Melena che su Instagram dedica un lungo post al compagno. Un carosello di dolci scatti e tenere parole in omaggio di Ciro che passerà il compleanno in campo. L’attaccante della Lazio gioca oggi nella partita contro la Sampdoria.

“Mio grande amore, mia dolce metà, il pilastro della nostra famiglia. Buon compleanno amore mio. Ti meriti tutto ciò che c’è di bello in questo mondo! Ti amo”, la dolcissima dedica pubblicata da Jessica.

Gli scatti mostrano momenti felici della coppia. Abbracciati e intenti a scambiarsi tenerezze si mostrano in varie location. Dalla casa, a momenti passati in vacanza. Non manca la fotto di Jessica con il pancione. Uniti in matrimonio dal 2014, Ciro e la compagna hanno dato alla luce tre splendidi figli.

LEGGI ANCHE > C’è Posta per Te, sabato 6 febbraio: tra gli ospiti anche un calciatore della Nazionale

Jessica Melena e Ciro Immobile: colpo di fulmine immediato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

LEGGI ANCHE > Jessica Melena, balletto esplosivo con Ciro Immobile, tutta la famiglia coinvolta – VIDEO

In tutti questi anni il loro amore si è consolidato sempre più. Nato da un colpo di fulmine, la coppia è felice come non mai. Jessica ha lasciato gli studi e la sua città per seguire il calciatore. Ciro avrebbe dichiarato che già dopo il terzo incontro aveva sentito che la compagna sarebbe diventata in futuro sua moglie.

30 anni, la Melena è bellissima. Nata a Chieti, da sempre è appassionata allo sport assicurandosi un fisico mozzafiato. Da giovanissima ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando al film documentario “Le Capitane”. Dopo il matrimonio ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Seguitissima sui social, posta ogni giorni scatti di vita quotidiana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Spesso si mostra con i suoi bimbi e al fianco del compagno. Secondo alcune indiscrezioni lui sarebbe molto geloso e avrebbe scelto la maglia numero 17 in quanto il giorno del compleanno della moglie.