Amici 20, Arisa demolisce le radio: “Adesso non mi passeranno più”. La cantante si è lasciata andare ad uno sfogo durante l’ultima puntata del talent show

Arisa è la nuova giudice di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante sta facendo molto discutere per questo suo ruolo in questa edizione e spesso si ritrova in guerra con Rudy Zerbi. I due hanno sempre pareri molto contrastanti e finiscono per litigare in ogni puntata perché a Rudy non piacciono gli allievi di Rosalba e lei non sopporta il fatto che sia così tanto “pesante” e duro nei confronti dei ragazzi su cui lei ha scommesso tutto perché crede fortemente in loro.

Amici 20, Arisa parla delle radio: “Anche a me lo fanno”

Dopo l’esibizione di Raffaele, allievo di Rosalba, Rudy ha dichiarato ancora una volta che a lui proprio non piace. Raffaele gli sembra qualcosa di già sentito, di vecchio, di antico e che non verrà mai passato in radio perché non è nulla di nuovo. Mentre lei provava a difenderlo, Maria ha mostrato la classifica delle radio e Raffaele era in fondo alla classifica. A quel punto lei ha sbottato: “Stai tranquillo che non passano neanche me” ha dichiarato. “Dopo questa le radio non mi passeranno più, ma quello che vale non sempre viene passato“.

Rudy, incredulo, le ha fatto notare che non è vero che le radio non la passano e le ha ricordato del famoso brano con cui ha vinto Sanremo tanti anni fa: “Sincerità“.