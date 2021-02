Luca Zingaretti fermato dalla Rai, al suo posto qualcuno di inaspettato

Il noto attore Luca Zingaretti ha ricevuto l’inaspettato “stop” dalla rete Rai, chi prenderà adesso il suo posto? Ecco il nome.

Emergono delle novità importanti quanto del tutto inattese per l’attore, storico ed amato interprete del Commissario Montalbano, Luca Zingaretti. Mentre il suo ruolo di protagonista sembra essere stato messo momentaneamente messo da parte dalle rete Rai, a prendere il suo posto in maniera del tutto inaspettata sarà niente meno che la sua compagna di vita, Luisa Ranieri. Nella serata di domani, 21 febbraio, verrà trasmessa la prima puntata della serie televisiva inedita realizzata dal regista Luca Miniero, lo stesso creatore della pellicola ben nota per la sua prorompente dose di comicità di Benvenuti al Sud.

Luca Zingaretti Vs Luisa Ranieri, ed il cambiamento inatteso

Nell’occhio del ciclone prima ancora della sua messa in onda. A causa di alcuni messaggi contraddittori provenienti dalla stampa negli ultimi giorni, definiti in seguito anche sessisti, la serie televisiva sembra invece essere in grado di promettere un buon numero di ascolti. La storia, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, è ambientata nella città di Bari, in cui Luisa interpreterà Lolita Lobosco, il vice questore del commissariato di polizia. Una donna coraggiosa e dalla tipica bellezza mediterranea.

Una sfida prorompente che per certi versi, come suggerisce la trama: mentre da una parte sembra ricordare le tipiche dinamiche novecentesche, dall’altra pare che riesca a superare una serie di stereotipi di genere. Chissà che non possa divenire, con il suo svilupparsi sul piccolo schermo italiano di puntata in puntata, oltre che un semplice momento di intrattenimento anche un profondo spunto di riflessione.

Con lo sfondo proiettato sullo stupore e l’incredulità dei fan di Montalbano, Luisa prende piede con naturalezza nel nuovo progetto poliziesco. In una delle sue recenti interviste è stata lei stessa ad affermare come il suo personaggio sia: “molto moderno. Coincide con la mia visione di potere femminile: la passione per il cibo, l’autoironia, la sua vita affettiva irrisolta”.

