Alessandra Amoroso trendy come non mai: accessorio inaspettato – FOTO

Alessandra Amoroso radiosa posta sui social una serie di scatti in cui indossa un look trendy. Un accessorio conquista i fan.

Sorridente e in splendida forma. Alessandra Amoroso ha condiviso su Instagram una serie di scatti in cui si mostra radiosa. Il suo look trendy conquista i fan. Jeans a zampa di elefante e un lupetto color verde oliva sotto una camicia aperta. In particolare è un accessorio a colpire i fan. La cantante indossa un cappello color crema.

“Far West Salentino”, il commento al post della cantante. Pioggia di like e commenti da parte dei 3,4 milioni di follower dell’ artista. Intanto nelle storie Alessandra posta alcune immagini insieme alla collega Emma Marrone con la quale ha di recente lanciato il nuovo duetto “Pezzo di cuore”.

Amoroso, una carriera di successi: mistero sulla vita sentimentale

34 anni, la Amoroso ha conquistato il pubblico a seguito della vittoria dell’ottava edizione di Amici nel 2009. Da lì innumerevoli successi l’hanno vista protagonista. Nel corso della sua ascesa nel mondo musicale ha ricevuto diversi premi.

Oltre che per i suoi traguardi Alessandra ha catturato più volte l’attenzione per via della sua vita privata. La cantante salentina ha finito di recente la relazione con il produttore discografico Stefano Settepani. Attualmente non si sa se la Amoroso sia single o abbia trovato un nuovo amore.

Nata il 12 agosto del 1986 a Galatina in questi giorni i suoi fan su Instagram si sono accorti che Elettra Lamborghini nelle storie l’ha taggata facendole gli auguri. Una gaffe cancellata subito da Elettra resasi conto dell’errore. Probabilmente a forviarla una pagina sul social che per sbaglio ha confuso la data di nascita della cantante.

Anche l’Amoroso è intervenuta domandando alla Lamborghini il motivo degli auguri. La prorompente cantante ha poi spiegato la svista.