Luisa Ranieri svela i segreti del suo Luca Zingaretti

L’attrice Luisa Ranieri parla per la prima volta degli aspetti più intimi del suo matrimonio e si dice una donna molto fortunata

Luisa Ranieri parla per la prima volta di alcuni dei segreti che da lungo tempo la tengono legata a Luca Zingaretti. Entrambi attori formano una delle coppie più famose e amate dal pubblico italiano. Entrambi molto riservati, cercano di proteggere la famiglia dal gossip e dai pettegolezzi.

Discreti e sempre uniti, preservano la loro famiglia e in particolare le loro figlie. Ben 18 anni di matrimonio tra i due e niente sembra scalfirli. Un rapporto forte ed un legame speciale che resiste al tempo e che si rafforza sempre di più. “Ho avuto la fortuna di incontrare la mia metà: possiamo stare anche silenzio e capirci al volo” ha detto la moglie dell’attore noto per aver dato il volto a Montalbano.

Ogni tanto però qualcosa di più intimo scappa o ci si sbottona. Lo ha fatto Luisa Ranieri in un’intervista ad Io Donna rivelando i segreti di un amore così profondo. L’attrice si è lasciata andare su alcuni dettagli che riguardano il suo Luca. Luisa ha parlato del loro rapporto e della virilità del suo compagno.

LEGGI ANCHE –> Nicola Zingaretti Coronavirus | messaggio choc | “Sono positivo” VIDEO

Luisa Ranieri, tutta la complicità con il suo Luca

“Sono una donna fortunata – ha rivelato Luisa Ranieri a Io Donna – perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”.

Una frase che non è passata inosservata e che ha svelato le grandi doti di Zingaretti. Ma oltre l’intimità c’è stima reciproca e grande affinità tra i due. “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. E ha un grande talento per il disordine: molto artistico” ha spiegato l’attrice.

I due che si sono sposati nel 2002 e hanno due figlie Emma e Bianca di cui si occupano insieme con dedizione e attenzione.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, sale il bilancio dei contagi: chiusi i tribunali