Nella trasmissione di Barbara D’Urso arriva per Gerardina Trovato un benefattore che le regala una casa dopo lo sfratto

Arrivano finalmente buone notizie per la cantante Gerardina Trovato. La donna si era rivolta a Barbara d’Urso per chiedere aiuto. Dopo il successo, si trova ora in una situazione non dignitosa e vive solo grazie all’aiuto degli amici e agli 80 euro al mese della Caritas.

La regina degli ascolti di Canale 5 fin da subito ha accolto il suo appello e si è fatta carica della causa. Sta facendo di tutto, infatti, la D’urso per aiutarla: “Proprio perché noi tifiamo per te, tifiamo che tu possa tornare ad essere la grande artista che sei stata, perché hai scritto tantissimi pezzi, perché la gente ti rivuole a Sanremo e vuole il tuo disco, noi stiamo cercando di supportarti in tutti i modi” ha detto Barbara in uno dei suoi programmi.

Ieri, a Domenica Live, Gerardina Trovato è tornata a sorpresa negli studi di Canale 5. La cantante insieme alla padrona di casa ha infatti parlato di un benefattore che ha messo a disposizione per lei una casa. Durante la puntata hanno mostrato anche, in esclusiva, le immagini di quella che sarà la nuova abitazione della cantante.

“Primo passo Gerardina è la tua situazione economica e fisica di dove dormi, ma per ora grazie a Domenica Live siamo riusciti ad avere una casa bella grande” ha annunciato Barbara D’urso.

Gerardina Trovato, per lei anche una nuova canzone

Ma le notizie buone per Gerardina Trovato non sono affatto finite. Le ha annunciate sempre la D’Urso nel corso del suo programma domenicale. “Le cose un pochino stanno migliorando – ha detto Carmelita alla Trovato – tu sai che c’è una persona che conosco molto bene che si è offerto nel momento in cui riuscirai a fare una canzone e a produrla, hai anche chi ti farà un meraviglioso video gratuitamente, quindi a piccoli passi si sta riuscendo ad andare avanti”.

Poi Barbara D’Urso ha precisato che la Trovato continua “a vivere in Sicilia, aiutata dagli amici”. La cantante di “Non ho più la mia città” ha voluto sottolineare che: “questo è quello che mi è successo adesso, ma io sono sparita da 20 anni!”.

