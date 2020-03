Coronavirus, miglioramenti in 48 ore con farmaco miracoloso

Arriva una possibile cura contro il coronavirus grazie ad un farmaco anti-artrite usato per la prima volta in Italia a Napoli su pazienti gravi che sono migliorati in 24 ore

Nel marasma dell’allerta da coronavirus arrivano anche delle buone notizie. Oltre agli studi e le ricerche sul vaccino, si parla anche della forza dei farmaci. Ci sarebbe, infatti, una possibile cura grazie ad un farmaco anti-artrite. Un medicinale che solitamente viene utilizzato contro l’artrite reumatoide, un farmaco di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule CAR-T.

Sarebbe questo il rimedio quasi miracoloso usato a Napoli contro il coronavirus. Un riscontro fatto grazie alla collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale. I due team hanno somministrato il farmaco a due pazienti affetti da polmonite severa da Covid 19. I due ricoverati all’ospedale Cotugno di Napoli sono decisamente migliorati nel giro di sole 24 ore.

Farmaco miracoloso, la parola ai medici

A parlare dei primi effetti incoragginti direttamente i medici protagonisti di questa sperimentazione. “Già a distanza di 24 ore dall’infusione, sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti, che presentava un quadro clinico più severo” hanno spiegato Vincenzo Montesarchio, direttore della Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli.

“Nell’esperienza cinese – hanno aggiunto i due – sono stati 21 i pazienti trattati che hanno mostrato un miglioramento importante già nelle prime 24-48 ore dal trattamento, che si effettua con un’unica somministrazione e che agisce senza interferire con il protocollo terapeutico a base di farmaci antivirali utilizzati”.

Coronavirus, la sperimentazione del farmaco miracoloso

L’uso di quello che si attesa a ricevere l’appellativo di farmaco miracoloso contro il coronavirus è avvenuto per la prima volta, in Italia, a Napoli. Nella giornata di sabato c’è stata la prima somministrazione a due pazienti ricoverati a Napoli.

La collaborazione l’Azienda Ospedaliera dei Colli, l’Istituto Pascale di Napoli, il virologo Franco Buonaguro e alcuni medici cinesi, tra cui Wei Haiming Ming del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China e il team composto da tutto il personale del Cotugno è stata davvero efficace.

E come detto dal team medico i risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti. Una prima prova fatta in Italia che per questa esperienza promette molto bene.

Il farmaco, che in Cina è in fase di sperimentazione clinica, è stato utilizzato in 14 ospedali di Wuhan.

