I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni di carriera musicale

Il duo annuncia la separazione in un videoclip intitolato “Epilogue”, pubblicato su Youtube questo lunedì, 22 febbraio.

Una triste notizia dal mondo della musica. I Daft Punk si sciolgono dopo ben 28 anni di carriera musicale. Il fatto è stato annunciato dal gruppo musicale stesso. Questo lunedì, 22 febbraio, appare su Youtube “Epilogue”. Il nuovo videoclip esce dall’account del famoso duo francese con elmetti e guanti colorati per dichiarare la fine della loro collaborazione musicale. Separazione definitiva per il gruppo più significativo nell’ambito della musica elettronica. I fan, scioccati, stentano a crederci. In un’ora il video ha raggiunto oltre le 450.000 visualizzazioni. “Vi amo e vi amerò sempre”, scrive un utente. “Più che un duo, una riflessione sul nostro mondo.”

Questo è il suono del silenzio

Nel video troviamo Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo faccia a faccia nel deserto, ancora nascosti nei loro caschi integrali e nei loro costumi cibernetici. Alla fine degli otto minuti di questa sequenza, tratti dal loro film “Electroma”. L’opera cinematografica del 2006 narra di due robot che tentano di diventare umani attraverso ogni mezzo possibile. Alla fine del videoclip, Daft Punk scompaiono difatti esplodendo. Le reazioni sono tante, le domande sono diverse; principalmente due: la scena simboleggia la fine del leggendario gruppo elettronico o si tratta solo di una nuova trovata pubblicitaria per promuovere l’albu, che i fan stanno aspettando sin dall’uscita di “Random Access Memories” nel 2013?

Alla domanda sui Daft Punk (1993 -2021), la loro addetta stampa di lunga data Kathryn Frazier ha asserito la notizia della separazione sul sito musicale Pitchfork, senza fornire ulteriori informazioni.

