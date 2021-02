Michele Bravi racconta la sua storia: “Com’è nata Mantieni il Bacio”

Michele Bravi a Verissimo: “Il mio ex ragazzo mi ha salvato la vita”. Il cantante è tornato sotto ai riflettori con il suo nuovo album ed è stato ospite da Silvia Toffanin per presentarlo

Ospite a Verissimo, Michele Bravi ha raccontato il suo ritorno e soprattutto della persona che gli ha salvato la vita in un periodo così difficile. “Era il mio ragazzo. La persona con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Una storia tanto particolare perché nel momento in cui quella storia stava nascendo non gli ho mai riconosciuto l’importanza” ha rivelato. “Ero poco interessato a costruire qualcosa, quando lo stavo frequentando noi avevamo fatto un’intervista proprio qui e mi avevi chiesto se fossi innamorato. E io ti avevo detto di no perché pensavo che l’amore fosse qualcosa di enorme e lui era già nella mia vita. Gli ho chiesto scusa perché non lo riconoscevo“.

“L’ho riconosciuto perché quando la mia vita ad un certo punto ha subito uno strappo enorme, quando c’è stato quello strappo nella mia vita io ho scoperto nella sua presenza un senso di umanità e di gentilezza che io non avevo mai visto prima. Credo che sia la persona più umana che io abbia mai conosciuto nella mia vita” ha raccontato, con la voce rotta per l’emozione. “Ho avuto la fortuna di incontrarla in un momento molto complesso e senza la sua umanità io tante cose non le avrei capite, non le avrei irrisolte, non avrei imparato a conviverci, non avrei affrontato il dolore. Mi ha tenuto per mano. Quando si parla di dolore c’è una falsa credenza che dice che il dolore lo devi stritolare, lui invece mi ha detto: il dolore devi guardarlo negli occhi, non posso prenderlo al posto tuo. Io mi arrabbiavo ma senza quella informazione io tante cose non le avrei risolte“.

“Io ho capito che mi sono innamorato solo dopo. Ad un certo punto lui se n’è andato dall’altra parte del mondo in un momento per me molto delicato perché io avevo tanto bisogno di lui in quel momento lì e io mi sono ritrovato da solo ad affrontare quello che per mesi avevo affrontato insieme a lui” ha continuato, ricordando quei momenti. “E quella che per me era solo una stretta di mano per me è molto di più. Quando canto Mantieni il bacio io ripenso alla nostra ultima notte insieme, eravamo sul letto di casa mia e lui mi guardava negli occhi dicendomi: ora dovrai affrontare molte sfide“.