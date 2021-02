Marco Ciambotta: ” Valentina Vignali è stata una spinta per il mio metodo”

Intervista esclusiva a Yeslife di Marco Ciambotta, biologo nutrizionista e consulente di Valentina Vignali, cosa ci ha raccontato?

Marco Ciambotta è un biologo nutrizionista specializzato in nutrizione sportiva. Ricercatore all’Università di Tor Vergata e tirocinante alla FAO. Il suo approccio è un metodo alimentare che si differenzia dalle solite diete, si tratta di un piano nutrizionale accostato ad una buona attività fisica e momenti di convivialità. E’ il consulente di Valentina Vignali e su Instagram è seguito da quindici mila persone.

Abbiamo avuto l’occasione di parlare con lui che ci ha spiegato come funziona il suo metodo e su cosa si basa.

La tua non è una dieta ma un piano nutrizionale innanzitutto spiegaci qual è la differenza.

Iniziamo subito con una domanda da un milione di dollari, allora non è semplicissimo spiegarlo quindi mi prendo qualche secondo in più. Parto dalla considerazione che l’approccio dietetico ha fallito perché nonostante noi siamo bombardati da diete e informazioni sull’alimentazione, non riusciamo a risolvere i problemi di sovrappeso che addirittura stanno aumentando di giorno in giorno. Per cui è necessario prendere atto che l’approccio dietetico non funziona e quindi da qui nasce l’idea di trovare una soluzione alternativa che potesse far fronte a questi problemi di sovrappeso o comunque per chi volesse migliorare la composizione corporea con un’alimentazione diciamo un approccio diverso. Si basa innanzitutto sulla scelta degli alimenti giusti, quindi sulla scelta alimentare e a differenza di una dieta, lascia libera la persona di auto gestirla sapendo quali sono appunto gli alimenti da scegliere e come gestirli. Spesso noi siamo abituati al concetto di dieta come periodo restrittivo dove dobbiamo seguire un po’ quelle grammature, ci ritroviamo a vivere in funzione di un bilancino quindi magari abbiamo 50 grammi di pane da mangiare a pranzo e magari 48 di martedì a cena e poi possiamo mangiare 150 grammi di petto di pollo oppure 163 grammi di tacchino, insomma differenze di pochi grammi che secondo il mio modesto parere si allontanano dall’ obiettivo. È come se il risultato della corretta alimentazione dipendesse da quei programmi invece che da altri fattori che non sono da meno. E da qui nasce l’esigenza di trovare un approccio possibile più pratico facile che permettesse a tutti di vivere sereno.

Da cosa nasce il tuo progetto?

Nasce da me e dal fatto che volevo gestire l’alimentazione in modo semplice. Nonostante sono un nutrizionista non peso e non controllo le calorie. E dalle tante persone che conosco, dagli amici che mi chiedevano di dargli consigli. Bene ho preso questi consigli li ho messi insieme uno alla volta li ho sperimentati sui miei pazienti che in modo lineare sono stati diciamo così dei test del piano di nutrizionale e ho visto che a differenza di altri colleghi, i pazienti dopo un periodo più o meno lungo riuscivano piano piano a gestire autonomamente la loro alimentazione. Quindi da una parte diciamo l’alimentazione diventava sempre più flessibile e andava incontro alle esigenze delle persone e andava incontro alla loro responsabilità perché un conto avere un foglio tutto scritto e sapere cosa fare, però dall’altra parte nonostante ovviamente un po’ di domande un po’ di dubbi, curiosità, ho visto che i risultati soprattutto quelli a medio lungo termine aumentavano. Ho visto che le persone erano più felici del percorso che stavano facendo e non si sentivano più oppresse dalla dieta e quindi ho deciso piano piano, cioè abbiamo poi deciso in realtà perché è nata una vera e propria community. Quindi grazie ai feedback nelle persone siamo riusciti piano piano a migliorare sempre di più questo piano personale e appunto che oggi è diventato quello che è diventato sono felicissimo.

BEATRICE MANOCCHIO

INTERVISTA COMPLETA