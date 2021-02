Martina Colombari: tuta super attillata sottolinea il fisico pazzesco – FOTO

Martina Colombari in versione sportiva posta uno scatto dopo una corsa. Completo attillato su toni del grigio immancabili le sneakers ai piedi.

Una Martina Colombari sportiva si è mostrata sui social nel suo ultimo post su Instagram. La conduttrice ed ex Miss Italia sfoggia il suo fisico mozzafiato. Tuta aderente sui toni del grigio, sneakers nere e capellino, in versione ginnica Martina è bellissima.

Atletica la Colombari si scatta un selfie in ascensore mostrando la sua perfetta forma. Sovente, sulla sua seguitissima pagina Instagram, condivide foto in cui si mostra intenta ad allenarsi. Martina ama lo sport e grazie agli allenamenti costanti ha una silhouette longilinea. Nonostante i 45 anni il suo fascino è intramontabile.

Eletta Miss Italia nel 1991, quando aveva soli sedici anni, ben presto diventa una top model. Ha alle spalle collaborazioni con stilisti del calibro di Giorgio Armani, Versace, Cavalli. In parallelo esordisce nel mondo televisivo diventando conduttrice in numerosi programmi. Dopo la carriera da attrice sul grande e piccolo schermo. Martina è anche testimonial di famosi brand e marchi che sponsorizza suoi social.

Colombari, una carriera dai tanti successi: unita come non mai alla famiglia

Accanto agli scatti di moda sulla pagina Instagram, Martina Colombari condivide momenti di vita quotidiana al fianco della famiglia. Dopo la lunga relazione con Alberto Tomba, la Colombari dal 2004 è sposata con l’ex calciatore Alessandro Costacurta. Lo stesso anno la coppia ha dato alla luce il figlio Achille.

Spesso Martina ha raccontato del grande legame con il marito. Conosciuto all’età di venti anni, fin da subito per la Colombari è stato un colpo di fulmine. Costacurta, dopo averla vista in televisione, aveva chiesto a un amico in comune di presentargli Martina. In passato la modella ha raccontato di aver vissuto solo una crisi dopo circa sette anni dall’inizio della loro storia tuttavia superata. Oggi i due sono uniti come non mai.

La Colombari, nata a Riccione nel luglio del 1975, è nota anche per il suo impegno sociale. Dal 2007 è testimonial per la fondazione Francesca Rava NPH Italia. Inoltre è stata promotrice del progetto “Every Child is my Child” e altre iniziative legate al terzo settore.