La Orlando è magnifica mentre esce dalla piscina con un costume intero nero super sensuale, davanti è aperto che spettacolo

Stefania Orlando è bellissima e sexy in piscina con un costume intero raffinato ma sensuale. Questa è la foto che il suo staff ha scelto di mettere su instagram per invogliare i telespettatori a salvarla dall’eliminazione che avverrà stasera. Nella didascalia infatti scrivono:”Ultimissime ore per salvare dal televoto eliminatorio di questa sera”. Era già in nomination la scorsa volta contro Giulia Salemi che ha perso ed è uscita. Andrà bene anche questa sera alla Orlando?

Stefania Orlando presenza importante nella casa del Grande Fratello Vip

La Orlando è sicuramente una presenza forte e fondamentale nel programma che va avanti da ormai mesi. La sua partecipazioni ha visto alti e bassi non c’è dubbio e ancora ora li vede. La sua personalità si è manifestata a tutti gli effetti ormai e il pubblico ha imparato a conoscerla e ad amarla. Lei e Tommaso formano una coppia di opinionisti che piace tantissimo e che tiene anche un pò alto l’interesse. Più volte è stata accusata di aver usato strategie per rimanere lì e per ottenere attenzioni, ma lei si è sempre difesa da queste accuse.

Ha fatto uno dei percorsi più lunghi li dentro, insieme a Tommaso, Dayane e Pierpaolo ma anche a Rosalinda che ricordiamo sono dentro la casa da settembre. Il pubblico li ha amati e li ha voluti tenere fino alla fine nel reality. Ognuno ha dato se stesso al 100% dentro al gioco e alla fine le maschere sono cadute. Stefania si è fatta amare dai suoi compagni ma non sono mancate le litigate. Con Dayane in particolare recentemente la Orlando non ha più usato mezzi termini, le da della falsa e non la tollera più. Certo Dayane dal lato suo ha fatto di tutto per farsi ma volere da molti compagni.