Rossella Fiamingo si volta e mostra il lato B, qualcosa di unico – FOTO

La spadaccina Rossella Fiamingo non smette di sedurre neppure in tenuta sportiva, i nuovi scatti social la ritraggono raggiante al mare di casa

Classe 1991, Rossella Fiamingo è una schermitrice catanese specializzata nella spada, medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro, la prima individuale nella storia della spada femminile italiana. Rossella ha anche il merito di essere stata vincitrice per due volte consecutive delle medaglie d’oro nella spada individuale ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015.

Rossella ha subìto indirettamente gli effetti della pandemia, il Covid-19 infatti l’ha costretta al fermo forzato dal suo sport e dalle gare per cui si era allenata così duramente. La Scherma Italiana infatti non ha più proseguito le competizioni proprio perché considerata uno sport pericoloso per la diffusione del virus. Lei però non ha mai smesso di tenersi in forma, pronta e scattante per la prossima competizione.

Rossella Fiamingo punta al “mindfulness” ma è subito “wow” da parte dei fan

Per Rossella però la bella notizia: tra un mese si torna in pedana per la prima gara di coppa del mondo. Nel frattempo però, per prepararsi anche psicologicamente alla nuova sfida, Rossella si dedica ad un po’ di sano sport all’aria aperta.

Nei tre scatti condivisi nella sua pagina Instagram, si trova nel lungo mare di Santa Tecla, frazione del comune di Acireale a Catania, ed indossa una tuta intera sportiva color nero che la fascia magistralmente. Spalle scoperte e fisico tonico frutto di intensi allenamenti quotidiani con cui convive ormai da diversi anni. La giovane ci ha quindi regalato un’altra sessione dove la sensualità la fa da padrone ancora una volta.

Nulla di scoperto o maliziosamente esposto, ma inevitabile non notare il lato B che proprio Rossella mostra in uno degli scatti: la tuta compatta il suo fisico perfetto e il mostrarsi di spalle fa il resto. 28mila like per lei.

