Studentessa accoltellata per strada, era già stata avvelenata

Cosa è successo alla studentessa di ventuno anni nata all’Isola di Lesbo? Prima accoltellata, ora ricoverata in condizioni gravi alla Molinette

Una studentessa di ventuno anni originaria dell’isola di Lesbo, iscritta ai corsi di lingue dell’Università di Torino, sarebbe stata accoltellata in strada e lasciata lì tra le urla e il terrore dei passanti increduli. G.K. sono le iniziali del suo nome, oggi è in grave condizioni alla Molinette, dove è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico nella notte. Sei ore in camera operatoria per ridurre le lesioni ai polmoni. Jetmir Kurtsmajlaj, ventisette anni, origini albanesi, ex studente del Politecnico, l’ha colpita ed attualmente i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Studentessa accoltellata: cosa è successo?

Aveva un unico desiderio: ucciderla. Già una settimana fa aveva tentato di farlo, invitando la studentessa a casa sua con una scusa, aveva cercato di iniettarle un liquido nel collo impugnando una siringa. Lei era finita in ospedale ma non aveva preso nessuna decisione, anzi spaventata ha rinviato la denuncia. Jetmir avrebbe contatta in precedenza anche il suo ex fidanzato e la nonna in Grecia per confermare l’odio nei confronti della ragazza. E poi la tragedia: un coltello da cucina, colpi all’addome e al collo. Poi si è lavato le mani insanguinate in una fontana come se nulla fosse successo. I testimoni hanno raccontato alla polizia l’accaduto e ha lasciato una dichiarazione anche la sorella della vittima, anche lei studentessa a Torino: “L’ha minacciata su Instagram. Le ha scritto che l’avrebbe ferita e uccisa”.

A quanto pare il ragazzo sarebbe stato respinto più volte dalla ragazza che non ricambiava il sentimento per lui.

