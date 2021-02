La bottiglia ecosostenibile per eccellenza, 24 Bottles, è ora tendenza moda: è stata adottata da Fendi e Dior.

24 Bottles è un’iniziativa nata nel 2013 da due giovani italiani con un’ideale ben chiaro: la realizzazione di borracce termiche che riducessero l’utilizzo delle bottiglie di plastica usa e getta.

Il brand italiano si è sviluppato con l’obiettivo di dare al mondo l’opportunità di idratarsi in modo sano ed ecologico, senza alcun impatto sull’ambiente e senza rinunciare allo stile.

24 Bottles, che vede il suo prodotto iconico nella Clima Bottle, è un marchio ufficialmente entrato a far parte del lusso ecosostenibile: espressione di eleganza e raffinatezza che parte dal prodotto fino al packaging.

Tutto è concepito in un’ottica green e le due giovani menti alla base del progetto hanno conciliato l’esperienza della buona estetica con il mantenere uno stile di vita sano. Hanno voluto far leva sul desiderio di bellezza ed eleganza per convincere una più ampia percentuale di persone a gettarsi a capofitto in una sana abitudine, quella di rinunciare alla plastica usa e getta.

Giovanni Randazzo e Matteo Melotti, i due fondatori del brand, hanno dato vita ad un prodotto che oggi è l’accessorio IT per eccellenza.

Il mondo della moda, infatti, è sempre più votato al green e all’ecosostenibilità. E come poteva rinunciare ad un dettaglio che vede fondere vision, utilità, design, comfort e sostenibilità?

Con la Settimana della moda di Milano per la presentazione delle collezioni Estate 2021, vediamo il debutto della collaborazione tra Fendi e 24 Bottles.

Da Dior a Fendi: 24 Bottles è l’accessorio IT per l’Estate 2021

Dicembre 2020 aveva già visto il secondo lavoro di collaborazione tra Dior e 24 Bottles che ha dato vita al Travel Tumbler, una borraccia per la linea uomo, caratterizzata dal motivo Dior Oblique in rilievo tridimensionale. E’ venduta in abbinamento al gancio utile per trasportare comodamente ovunque la bottiglia.

Ma Dior non era stato il primo grande marchio a collaborare con 24 Bottles. La bottiglia ecologica era già stata adocchiata da brand quali Lamborghini, As Roma e Numero 21.

Le borracce pensate e realizzate per il mantenimento della temperatura fino a 24 ore, sono il prodotto alla base di un’etica consapevole e solidale che riguarda in parte ognuno di noi.

Con qualità e design degni di un prodotto Made in Italy, 24 Bottles porta nelle nostre case responsabilità e rispetto.

Amanti del fashion e delle tendenze moda, non potete non unirvi alla community delle borracce ecosostenibili: sposerete una giusta causa e porterete con voi l’accessorio più esclusivo delle collezioni estive del 2021!

