Lucia Azzolina e i banchi a rotelle: “ora vi dico tutta la verità”

L’ex ministra Lucia Azzolina, in diretta alla trasmissione radiofonica di “Un giorno da pecora”, rivela tutta la verità sui banchi a rotelle.

Ospitata poco fa alla trasmissione radiofonica in onda tutti i giorni su Radio Uno di Un giorno da pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla questione dei banchi a rotelle. Ad una delle prime domande rivoltele da parte dei conduttori: “Ha mai litigato con Conte?“, lei ha prontamente risposto: “No, mai. E’ praticamente impossibile litigare con Conte. Mi è stato molto vicino ed era molto interessato alla scuola”.

Lucia Azzolina e i banchi a rotelle, “tutta la verità” a Un giorno da Pecora

Durante le successive fasi dell’intervista l’ex ministra è finalmente intervenuta facendo luce su numerose questioni in ambito accademico che da un anno a questa parte hanno generato non poche polemiche. Una domanda cruciale è stata proprio quella a proposito dei famosi banchi a rotelle: “Non è stata una decisione solo mia” – ha annunciato, “ci siamo rivolti ai presidi, abbiamo sentito i dirigenti, e ovviamente il comitato tecnico scientifico. Servivano banchi distanziati, e quindi quelli erano i più adatti secondo tutti gli esperti“.

“Non mi sono mai sognata di prendere le decisioni per conto mio. Sono dodici anni che i banchi a rotelle sono in tutta Europa, soltanto che quest’anno sono stati strumentalizzati per far campagna elettorale“. “Stiamo vivendo una guerra, perché questa è una guerra: sarà la storia a dire se abbiamo lavorato bene o se abbiamo lavorato male. Adesso farò soltanto la deputata per il M5S“.

E per concludere si è espressa su un fattore del tutto personale, affermando come la sua vita sia cambiata: “mentre prima tornavo a casa alle dieci e mezza-undici, ora dormo un’ora in più al mattino e mangio molto di più…“, infatti lei stessa ha puntualizzato come negli ultimi periodi, ed a causa del forte stress, avesse perso non pochi chili.

