Ti sblocco un ricordo, Charlize Theron e quell’indimenticabile spot Martini – VIDEO

Lo spot del Martini Bianco del 1993 ha fatto storia, si ricorda sicuramente per la bellezza giunonica di una giovanissima Charlize Theron

Si tratta indubbiamente di uno degli spot più sensuali degli anni Novanta che diede sicuramente il benvenuto alla modella sudamericana Charlize Theron nei cuori di moltissimi italiani. Siamo nel 1993 e le menti di milioni di persone furono catturate dalle curve prorompenti della ragazza che con fare suadente si alzava da tavola.

A causa di un lembo tirato del vestito impigliato nella sedia, Charlize cammina di spalle alla camera con il vestitino nero che si scuce lentamente, lasciando intravedere un accenno di lato B, coperto in calcio d’angolo solo dalla scritta Martini che troneggia in primo piano.

Indimenticabile Charlize Theron nello spot Martini firmato McCann Erickson

In quel 1993 di Martini Bianco se ne parlò e vendette davvero molto, merito anche della sensuale Charlize che paralizzò gli sguardi di chiunque osservava lo spot. Una pubblicità che ha fatto storia per il finale a sorpresa che nessuno si aspettava, un colpo da maestro firmato dall’agenzia McCann Erickson. Si è scelto di mantenere il video in bianco e nero per rievocare gli anni Sessanta, ma anche i colori dell’amaro e del suo packaging.

In realtà succede poco nel breve cortometraggio, un giovanotto arriva in motoscafo e si avvicina a un tavolino al quale è seduto un anziano ricco imprenditore in compagnia di un’aitante donna.

Il giovane vestito in smoking versa il Martini Bianco per lui e lo porge alla donna, dopo un intenso gioco di sguardi lui si riavvia verso la barca ma dopo qualche passo si gira e si passa il pollice sulle labbra ancora inumidite dall’amaro, lei raccoglie l’invito e lo segue lasciando il suo benefattore incredulo al tavolino.

Il colpo da maestro è che mentre cammina pe andargli incontro la sua gonna s’impiglia nella sedia e si accorcia sempre di più lasciando tutti stupefatti. Il sottofondo musicale dello spot è il brano “La bella vita Martini” composto da Pete Nashell.