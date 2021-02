Valentina Vignali, la FOTO in occhiali da sole, luccica di bellezza: fantastica

Valentina Vignali tira a lucido la sua bellezza con un outfit che riflette la luce e un paio di occhiali da sole molto fashion

Sempre più scatenata sui social network la bellissima cestista dell’Azzurra Basket, Valentina Vignali, che ha ancora una volta dimostrato alla “piazza” in fermento da che parte andare per individuare la bellezza più effervescente.

Lei ha scelto senz’altro di presentarsi nel miglior modo possibile ai suoi fan, sfruttando la luce abbagliante del sole. In questo ultimo periodo, alla dolce e sensualissima Valentina vien voglia di uscire a prendere boccate d’ossigeno, nel pieno rispetto delle regole imposte dal governo.

Un modo per bissare il momento di felicità che non aveva mai vissuto prima. Il 14 Febbraio, in occasione del San Valentino, il suo compagno le ha preparato una sorpresa speciale che difficilmente dimenticherà. Lei si ritira in casa e trova la sua camera costellata da palloncini rossi a forma di cuore e una tavola imbandita a festa per una cena fantastica a lumi di candele

Valentina Vignali, una serie di foto da ricordare prima del “ciclone”

La bellissima cestista e modella, Valentina Vignali ha stropicciato gli occhi dall’emozione e dalla commozione per il ritorno del fidanzato da un lungo viaggio. Non c’era modo più bello per celebrare l’onomastico della Vignali, se non quella di riempirla di felicità, per poi organizzare una cena casalinga da due veri innamorati “folli”.

All’indomani di quella serata fantastica, dove qualcuno ha pensato ad una proposta di matrimonio, al “baciamano” di Raffaele Orlandi, Valentina è diventata un tuttuno con la felicità.

Tanto e vero che non si perde un attimo d’animo ed è alla costante ricerca del solito scatto fashion per indirizzare il pubblico dalla sua parte. Eccola stavolta alle prese con le ultime “gocce” di un sole abbagliante, che la invitano ad indossare un paio di occhiali da sole.

Per lei si tratta degli ultimissimi ritratti di una bellezza sublime, coperta da un cappotto di lana invenale, prima del ciclone africano, che darà il là all’inizio della bella stagione