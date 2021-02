Levante direttamente dal regno animale: l’outfit che non ti aspetti – FOTO

La cantautrice siciliana Levante pubblica una serie di scatti su Instagram in una versione inedita di sé, troppo bella nelle tonalità bruciate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

876mila follower seguono la nativa di Caltagirone sempre con grande entusiasmo e affetto. Levante, alias Claudia Lagona, non si sta perdendo d’animo in questi mesi di fermo artistico e ci ha comunicato sui social grandi novità in arrivo.

Anche lei come tutti i lavoratori dello spettacolo sta soffrendo questo duro momento di stop, tanta la voglia di risalire sul palco per un concerto dal vivo, ma ci spiega direttamente dall’interno di una sala registrazione: “Finalmente! Non vedo l’ora possiate ascoltare ciò̀ per cui lavoreremo nei prossimi giorni qui in studio ❤️”. In pentola quindi novità che speriamo presto di scoprire.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Pantini, splende in abito lungo. Il sorriso è la sua arma migliore – FOTO

Levante in versione animalier infiamma i fan