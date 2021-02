Beautiful, anticipazioni 28 febbraio: Thomas propone a Ridge una sfida tra la sua collezione e quella di Steffy.

La storia tra Brooke e Ridge è giunta al capolinea. La Logan non è disposta a perdonare Thomas per aver manipolato sua figlia e teme che il ragazzo possa usare nuovamente la custodia di Douglas come un’arma nei suoi confronti. Ridge, dal canto suo, sembra disposto a salvare il loro matrimonio, ma solo alla condizione che Thomas sia riammesso a tutti gli effetti in famiglia. Le loro posizioni sono inconciliabili, esattamente come quelle di Thomas e Steffy, che litigano su quale delle nuove collezione debba avere la priorità alla Forrester.

Beautiful, anticipazioni 28 febbraio: Eric si appella a Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy e Forrester continueranno a litigare. Secondo la giovane Forrester, il fratello avrebbe dovuto consultarla prima di chiedere a Hope di riprendere in mano la Hope for the future. Anche lei ha una linea da presentare alla stampa e non ha intenzione di cedere i riflettori alla Logan. Thomas le propone allora una sfida in passerella: sarà il giudizio degli acquirenti a decretare quale delle due collezioni sia più meritevole di essere portata avanti.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Eric scoprirà da Quinn e Shauna che Brooke e Ridge sono prossimi al divorzio. Sconvolto dalla notizia, l’uomo si recherà da Brooke per confortarla e per comprendere le dinamiche della fine del suo matrimonio.